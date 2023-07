‘Sotto le stelle del cinema’, la rassegna estiva entra nel vivo

E’ iniziata ad Anzola la rassegna di cinema all’aperto ‘Sotto le stelle del cinema’, alla quindicesima edizione. Rassegna itinerante organizzata dal Servizio cultura del Comune e dalla Pro Loco in collaborazione con Gelato Museum Carpigiani, associazione Avsg (Volontari di San Giacomo del Martignone), i volontari della parrocchia di Santa Maria in Strada e con gli Amici del Verde di Ponte Samoggia. La rassegna è iniziata nel prato antistante la Carpigiani e proseguirà in piazza Berlinguer, nel parco di via Gasiani a Ponte Samoggia; poi a San Giacomo del Martignone per chiudere come ogni anno nella dell’antica Badia di Santa Maria in Strada. Il cartellone dei film alterna commedie divertenti a film di spessore, una varietà di generi e di atmosfere per soddisfare i diversi gusti del pubblico. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 26, alle 21,30, nel parco di Ponte Samoggia in via Gasiani. Qui è prevista la proiezione del film ‘Soap Opera’ di Alessandro Genovesi (2014), con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Chiara Francini, Elisa Sednaoui, Ale, Franz, Caterina Guzzanti e Diego Abatantuono. Una commedia brillante che racconta gli odi, gli amori, gli equivoci, gli intrecci e le complicate traiettorie emotive che collegano tra di loro i bizzarri abitanti dello stesso palazzo. Mercoledì 30 agosto alle 21, nel parco Margherita Hack di San Giacomo del Martignone toccherà ‘Alla vita’ di Stéphane Freiss, (2022) con Riccardo Scamarcio, Lou de Laâge, Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni, Nicola Rignanese, Coraly Zahonero, Anna Sigalevitch, Natacha Krief, Jérémie Galiana. Mercoledì 6 settembre, alle 21, alla Badia di Santa Maria in Strada, via Stradellazzo, in programma ‘Il tuttofare’, di Valerio Attanasio (2018) con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Clara Alonso, Elena Sofia Ricci, Domenico Centamore, Mimmo Mignemi, Beatrice Schiros.