Sottopasso di Pragatto, riaperta la bretella

Nessun riflesso negativo sulla circolazione dei treni dall’allagamento del sottopasso ferroviario di Pragatto chiuso domenica a causa delle piogge intense ma soprattutto per il malfunzionamento delle pompe che dovrebbero garantire lo smaltimento delle acque che nel punto più basso a ridosso della via Provinciale aveva superato il livello di un metro. Lunedì mattina, dopo gli accertamenti che hanno riguardato anche la massicciata ferroviaria il traffico dei treni non ha subito intralci mentre l’intervento dei tecnici ha permesso lo svuotamento del sottopasso con il ripristino del funzionamento della stazione di pompaggio e la riapertura della bretella che dalla rotonda di Pragatto conduce al centro storico di Crespellano e alle scuole elementari di questa comunità di Valsamoggia, anch’essa duramente colpita dall’alluvione dello scorso ottobre che portò anche alla sospensione temporanea del servizio ferroviario.