Sottoscritta la ’Carta dell’amicizia’ con Blessington

Firmata la Carta di Amicizia tra Castel Maggiore e Blessington, comunità irlandese della Contea di Wicklow. Il Consiglio comunale ha accolto una delegazione della cittadina guidata da Edward Timmins, consigliere della Contea. Timmins e la sindaca Belinda Gottardi hanno siglato la Carta di Amicizia, che rispecchia le volontà dei due Comuni di arrivare entro un anno ad un gemellaggio vero e proprio. Gli obiettivi di questo percorso sono cooperare e scambiare regolarmente le rispettive competenze e in tutti i campi, favorire gli scambi tra i giovani, facilitare e sviluppare i contatti diretti e i progetti di scambio tra tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni, imprese e cittadini, per arrivare alla costruzione di un gemellaggio che coinvolga le intere comunità.

Castel Maggiore conferma così la propria vocazione europea, dopo il gemellaggio con Ingré (Francia) e l’avvio dei rapporti di amicizia con Drensteinfurt (Germania).

La sindaca Gottardi ha sottolineato che: "Abbiamo valori comuni che affondano le radici nella storia europea e nel lungo percorso per l’affermazione della libertà individuale nell’ambito della libertà delle comunità e dei municipi che le rappresentano" e che i processi di gemellaggio sono passaggi fondamentali per costruire un’Europa dei cittadini e non solo dei governi.

Edward Timmins ha sottolineato che il gemellaggio rappresenta una grandissima opportunità per i giovani e che l’apprezzamento per la cultura e la storia italiana sarà alla base di una straordinaria esperienza per tutti, amministratori e singoli cittadini. La Carta di Amicizia è disponibile sul sito del Comune e la registrazione dell’incontro è visibile sul canale Youtube Telecastelmaggiore.