Sottrae la macchina alla compagna e scappa . Inseguito dalla Stradale

Sottrae l’auto alla compagna dopo una lite e scappa: inseguito e fermato dalla polizia stradale. è successo nella notte del 15 dicembre, verso l’1.15. L’uomo, un 39enne italiano residente in provincia, è stato arrestato per furto di autovettura, resistenza a pubblico ufficiale, guida con patente revocata e in stato di ebbrezza alcolica. All’apice di una discussione con la compagna, avvenuta in auto mentre lei era alla guida, le ha sottratto la macchina ed è fuggito. La donna, benché fosse lei alla guida, temendo per la propria incolumità, aveva preferito scendere e allontanarsi. L’immediata denuncia del furto ha permesso al personale della Sottosezione di polizia stradale di Bologna di intercettare la macchina e di procedere così all’arresto dell’uomo. L’arresto è avvenuto in via Pietramellara, all’altezza di via Bovi Campeggi, dopo un inseguimento a forte velocità per le vie vicine al centro di Bologna. A seguito dell’arresto, si è proceduto con il giudizio direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto e ha emesso una condanna alla pena di 10 mesi di reclusione.