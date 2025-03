Soverini confermata presidente di Cna

Scelta di continuità per la rappresentanza locale di Cna Bologna che riunisce artigiani e piccoli imprenditori di Valsamoggia, Monte San Pietro, Sasso, Casalecchio e Zola. Al termine dell’assemblea, Simonetta Soverini, è stata confermata per la seconda volta a svolgere il ruolo di presidente di Cna area valli del Reno, Lavino e Samoggia. Bolognese, presidente della ditta di autotrasporti Fratelli Soverini con sede a Casalecchio, è al secondo mandato in questo ruolo. Dal sondaggio Cna tra le imprese dell’area è emerso che la metà di esse in cima alle richieste pone la semplificazione burocratica.