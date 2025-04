"Sp7 distrutta dall’alluvione, il manto stradale va rifatto"

Quale futuro per la sp7 Idice a Monterenzio (sopra, una foto d’archivio dell’alluvione)? Il sindaco Davide Lelli scrive a Città Metropolitana. "Vorrei richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti sulla necessità di un intervento complessivo per la sistemazione della sp7, fondamentale arteria di collegamento per il nostro territorio – dice il primo cittadino –. Comprendiamo gli sforzi già in atto per il ripristino delle aree maggiormente danneggiate dalle alluvioni, tuttavia, oltre alla messa in sicurezza delle zone compromesse, è indispensabile garantire il rifacimento completo del manto stradale nel tratto da via Idice fino a Monterenzio inoltrata. Un altro aspetto non trascurabile è la necessità di un aggiornamento e ripristino della segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale, per garantire una viabilità più sicura e adeguata agli standard richiesti".

Lelli aggiunge: "Siamo consapevoli che il percorso per il completo ripristino della viabilità sia lungo, ma è fondamentale che venga affrontato con un piano di interventi organici e risolutivi. Chiediamo alla Città Metropolitana di valutare con attenzione la possibilità di un intervento straordinario per il rifacimento del manto stradale e la riqualificazione della segnaletica lungo tutta la tratta della sp7. Confidiamo nella sensibilità e attenzione dell’istituzione su un tema cruciale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e di coloro che transitano su questa strada".

z. p.