Bologna, spacca i finestrini delle auto in sosta e aggredisce i carabinieri: arrestato 26enne

Bologna, 7 ottobre 2024 - Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

È quanto accaduto l'altra sera quando i carabinieri, su indicazione della centrale operativa, hanno effettuato un intervento in via Bassani, zona Bolognina, perché un militare dell’Arma in pensione aveva segnalato la presenza di una persona che stava spaccando i finestrini delle auto parcheggiate, per poi frugare all’interno.

I carabinieri hanno arrestato il 26enne

Alla vista dei carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, il ventiseienne ha tentato di scappare, ma è stato subito bloccato. A quel punto, il malvivente ha cercato di divincolarsi aggredendo i militari con calci e pugni.

Una volta immobilizzato e messo in sicurezza, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile, anche grazie alla segnalazione del militare in pensione. Il ventiseienne, su disposizione della Procura, è stato portato in carcere.