Spaccata a colpi di mazza. Rubata la cassa del Cibò

Assalto notturno a forza di mazza, la notte scorsa al Cibò, il locale di ristorazione e caffetteria che affaccia sulla rotonda Biagi, a Casalecchio. Una banda di malviventi, almeno quattro stando a quanto si vede nelle riprese della telecamera di sorveglianza, è approdata nel piazzale di via Porrettana poco dopo la chiusura del locale.

"Era circa l’una e quaranta quando è suonato l’allarme", riferiscono i gestori. I ladri hanno attaccato direttamente la porta di ingresso, sotto il portico della palazzina d’angolo. Con ripetuti colpi di mazza sono riusciti ad abbattere il cristallo e creato un varco per arrivare davanti al bancone. Incuranti della sirena dell’allarme che è scattata subito dopo che il sensore ha segnalato l’effrazione, tre componenti della banda si sono diretti senza incertezze alla colonna che ospita il sistema di pagamento automatico delle consumazioni. A forza di mazza e piede di porco i tre, col volto travisato, hanno spalancato lo sportello e strappato dal box il contenitore con la cassa.

Una volta vinta la resistenza del blocco blindato l’hanno sollevata e trasportata di peso nell’automobile con un complice alla guida in attesa davanti al locale pronto a partire. Grandi i danni provocati dentro e fuori ai serramenti e al sistema di pagamento automatico, per un bottino che secondo le prime stime non raggiunge i cento euro necessari al meccanismo per garantire il sistema di pagamento e monete per il resto. L’allarme collegato al centralino delle forze dell’ordine ha fatto convergere appena possibile sul posto una pattuglia dei carabinieri. I ladri però si erano già dileguati. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati con l’obiettivo di raccogliere tutti gli elementi utili per le indagini relative all’ennesimo episodio che crea allarme e preoccupazione.

Cibò ieri mattina era regolarmente aperto e gli artigiani già al lavoro per ripristinare serramenti e sistemi di pagamento. Due notti prima era stata spaccata una delle vetrine della sede Confesercenti di galleria Ronzani. Episodio che secondo Loreno Rossi, direttore dell’associazione che rappresenta piccole e medie imprese nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, lo collega all’ultimo e ad altri fatti recenti: "La notte del 29 marzo a Bazzano è stata svaligiata l’Area Gusto, pochi giorni dopo sempre a Bazzano il Big Caffè, a Zola ricordiamo la pasticceria Le Chic, l’altra notte la nostra sede di galleria Ronzani ed ora il Cibò. Un episodio dietro l’altro che creano esasperazione e preoccupazione. Si parla di sicurezza ma si vive nell’insicurezza. Ci vuole più presenza delle forze dell’ordine e più severità nel colpire e reprimere" dice con forza Loreno Rossi.

Gabriele Mignardi