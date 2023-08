Spaccata al bar tabacchi di Tolè Tre banditi in fuga su auto rubata

Hanno messo a segno un colpo in una tabaccheria e poi si sono dileguati. È quanto successo ieri notte, intorno alle 3, al bar tabacchi ‘Number 10’ di Tolè di Vergato. I carabinieri, allarmati dalla chiamata di un cittadino che aveva sentito dei rumori sospetti nei pressi dell’attività, sono intervenuti sul posto: qui hanno trovato la vetrata del bar tabacchi spaccata, probabilmente con l’uso di mazze. Da questo momento è partito un inseguimento tra i carabinieri e i ladri, fuggiti a bordo di una Peugeot 307, rubata a Monzuno poche ore prima del colpo.

Il veicolo è stato dapprima intercettato sulla strada provinciale 39 in direzione Marzabotto, ma i tre malviventi, tutti a bordo dell’auto con dei passamontagna, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Circa mezz’ora dopo, la macchina è stata nuovamente intercettata, da un’altra pattuglia, in località Monte Sole. I fuggitivi, accortosi della presenza dei militari dell’Arma, hanno imboccato una via secondaria che portava in aperta campagna, sono riusciti a seminare i carabinieri e quindi a dileguarsi facendo perdere le loro tracce. All’interno del veicolo, che è stato abbandonato in mezzo alla sterpaglia, sono stati ritrovati 12 pacchetti di sigarette e il registratore di cassa.

Quest’ultimo però, dopo una prima ricostruzione, è risultato essere vuoto già da prima del furto. Per quanto riguarda i pacchetti di sigarette, invece, sono circa 400 quelli rubati all’interno del tabacchi per un valore di qualche migliaio di euro. Il proprietario, che successivamente ha sporto denuncia, parla di circa 20mila euro di danni tra il furto e la spaccata che è servita ai ladri per sfondare l’entrata della tabaccheria e introdursi all’interno.

c. c.