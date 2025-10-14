Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall'Ara ai 'privati'
Bologna
CronacaSpaccata al centro feste, fuga con l’incasso
14 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Spaccata al centro feste, fuga con l’incasso

Raid notturno alla Ca’ Nova: portati via i 400 euro di introiti del bar, il registratore trovato nei campi. Video delle telecamere al setaccio

I carabinieri della tenenza di Medicina davanti alla Ca’ Nova

I carabinieri della tenenza di Medicina davanti alla Ca’ Nova

Per approfondire:

Un risveglio amaro, quello di domenica mattina, per i gestori del centro Cà Nova di via San Carlo, a Medicina. Al loro arrivo, infatti, i gestori del noto spazio per eventi, da sempre casa anche della Festa dell’Unità locale, hanno trovato una vetrata sfondata e il registratore di cassa sparito. Stando a quanto si apprende, infatti, alcuni ignoti sarebbero entrato al Cà Nova, agendo indisturbati, nella notte tra sabato e domenica. Avrebbero usato un corpo contundente, o forse un sasso, per sfondare la vetrata da cui, poi, hanno fatto ingresso nei locali del centro aggregativo. Qui hanno asportato il registratore di cassa con i contanti che vi erano all’interno, circa 400 euro. Il registratore è stato, poi, rinvenuto, ore dopo, da gestori del Cà Nova nei campi dietro agli impianti sportivi. I soldi, fondo cassa dove i gestori sono soliti lasciare solo l’incasso del bar, mai quello delle serate, erano chiaramente stati trafugati. I gestori si sono recati dai carabinieri della tenenza di Medicina per fare denuncia e ora i militari si stanno occupando delle indagini per risalire ai responsabili del furto. Attualmente sono al vaglio delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona: sarà da chiarire anche come siano arrivati i ladri e in che direzione siano fuggiti. Tanta l’indignazione dei cittadini di Medicina quando, sui social di quartiere, si è sparsa la notizia di quanto avvenuto. "È un fatto grave e vergognoso, soprattutto perché colpisce un luogo di aggregazione del nostro territorio dove tutti quelli che lavorano, e danno un servizio alla comunità, sono volontari. Spero vengano presi e paghino per il loro gesto criminale" ha commentato, a caldo, un residente. Marco Brini, assessore comunale alla Sicurezza, ha commentato così la vicenda: "Esprimo la mia vicinanza al centro Ca’ Nova. Trovo ignobili questi gesti, ancor più quando colpiscono, come purtroppo è accaduto anche altre volte, realtà che si basano sul lavoro volontario e sull’impegno gratuito di tante persone. Attendiamo, con fiducia, l’esito delle indagini che stanno svolgendo i carabinieri della nostra tenenza".

Zoe Pederzini

© Riproduzione riservata

