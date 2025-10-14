Spaccata al centro feste, fuga con l’incasso

Un risveglio amaro, quello di domenica mattina, per i gestori del centro Cà Nova di via San Carlo, a Medicina. Al loro arrivo, infatti, i gestori del noto spazio per eventi, da sempre casa anche della Festa dell’Unità locale, hanno trovato una vetrata sfondata e il registratore di cassa sparito. Stando a quanto si apprende, infatti, alcuni ignoti sarebbero entrato al Cà Nova, agendo indisturbati, nella notte tra sabato e domenica. Avrebbero usato un corpo contundente, o forse un sasso, per sfondare la vetrata da cui, poi, hanno fatto ingresso nei locali del centro aggregativo. Qui hanno asportato il registratore di cassa con i contanti che vi erano all’interno, circa 400 euro. Il registratore è stato, poi, rinvenuto, ore dopo, da gestori del Cà Nova nei campi dietro agli impianti sportivi. I soldi, fondo cassa dove i gestori sono soliti lasciare solo l’incasso del bar, mai quello delle serate, erano chiaramente stati trafugati. I gestori si sono recati dai carabinieri della tenenza di Medicina per fare denuncia e ora i militari si stanno occupando delle indagini per risalire ai responsabili del furto. Attualmente sono al vaglio delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona: sarà da chiarire anche come siano arrivati i ladri e in che direzione siano fuggiti. Tanta l’indignazione dei cittadini di Medicina quando, sui social di quartiere, si è sparsa la notizia di quanto avvenuto. "È un fatto grave e vergognoso, soprattutto perché colpisce un luogo di aggregazione del nostro territorio dove tutti quelli che lavorano, e danno un servizio alla comunità, sono volontari. Spero vengano presi e paghino per il loro gesto criminale" ha commentato, a caldo, un residente. Marco Brini, assessore comunale alla Sicurezza, ha commentato così la vicenda: "Esprimo la mia vicinanza al centro Ca’ Nova. Trovo ignobili questi gesti, ancor più quando colpiscono, come purtroppo è accaduto anche altre volte, realtà che si basano sul lavoro volontario e sull’impegno gratuito di tante persone. Attendiamo, con fiducia, l’esito delle indagini che stanno svolgendo i carabinieri della nostra tenenza".

Zoe Pederzini