Spaccata a Bologna: razzia di vini e formaggi nel negozio Caseus

Bologna, 20 ottobre 2025 – Ancora una spaccata in pieno centro storico. Questa volta oggetto dei ladri è stata una piccola bottega di via Nazario Sauro, nella notte tra venerdì e sabato.

Mentre tutti dormivano, a creare caos in questo tratto tra le vie Ugo Bassi e Riva di Reno è il rumore dell’esplosione del vetro della porta d’ingresso del negozio di formaggi e vini Caseus.

Nonostante il rumore dei vetri infranti, la spaccata è stata scoperta solo all’apertura del negozio, intorno alle 9 di sabato scorso quando, per aprire l’attività come ogni mattina, è arrivata a una delle titolari.

Lo scenario che si è trovata davanti è stato quello della vetrata sfondata e 600 euro che hanno preso il volo tra bottiglie di vino, di aceto balsamico e il registratore di cassa portati via. Senza considerare la porta distrutta.

Ma oltre ai danni materiali ci sono quelli danni morali. “Viviamo nel panico – racconta Muriel Valencia, una delle proprietarie della bottega presa di mira –. Il giorno dopo (sabato sera, ndr) ho avuto paura a lasciare l’attività per paura che ritornassero. Ho chiesto alla mia collega di controllare se fosse tutto a posto”.

Stando a quanto si apprende da Valencia, infatti, alcuni ignoti avrebbero forzato “la doppia vetrata”, agendo indisturbati, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Sul posto è poi intervenuta la polizia.

“Mi sono spaventata – dice la ragazza – è la prima volta che mi capita una cosa simile, soprattutto mai avrei pensato che potesse accedermi in centro in una città come Bologna e con una centrale dei carabinieri a pochi minuti a piedi dalla mia bottega”.

In attesa che venga riparato, l'ingresso è stato sostituito con cartoni messi insieme alla meno peggio, attaccati con nastro adesivo a tenerli fermi.

La vetrata distrutta, invece, è stata lasciata dietro al bancone. “Va bene chiudere le strade per i lavori del tram, però vorrei anche più sicurezza e vigilanza nei tratti che hanno avuto o che stanno attraversando un periodo di cantierizzazione – afferma Valencia –. Altrimenti rischiamo di diventare un punto cieco dove i malviventi si sentono liberi di agire perché sanno che non verranno presi”.

Secondo la titolare di Caseus, i responsabili potrebbero aver utilizzato prima un oggetto per forzare e alzare la serranda e poi un altro per infrangere la vetrata. “Non riesco a capire come sia stato possibile – continua Valencia –. La porta d’ingresso è a doppia vetrata, ci vuole un oggetto molto pesante per distruggerla”.