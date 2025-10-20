La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Bologna
CronacaSpaccata a Bologna: razzia di vini e formaggi nel negozio Caseus
20 ott 2025
GIOVANNI DI CAPRIO
Cronaca
Spaccata a Bologna: razzia di vini e formaggi nel negozio Caseus

L’attività si trova in centro, in via Nazario Sauro. Muriel Valencia, una delle proprietarie: “Viviamo nel panico. Siamo nel mezzo dei cantieri: serve più vigilanza”

La doppia vetrata distrutta dai ladri che hanno fatto incetta di prodotti nel negozio Caseus

La doppia vetrata distrutta dai ladri che hanno fatto incetta di prodotti nel negozio Caseus

Bologna, 20 ottobre 2025 – Ancora una spaccata in pieno centro storico. Questa volta oggetto dei ladri è stata una piccola bottega di via Nazario Sauro, nella notte tra venerdì e sabato.

Mentre tutti dormivano, a creare caos in questo tratto tra le vie Ugo Bassi e Riva di Reno è il rumore dell’esplosione del vetro della porta d’ingresso del negozio di formaggi e vini Caseus.

Nonostante il rumore dei vetri infranti, la spaccata è stata scoperta solo all’apertura del negozio, intorno alle 9 di sabato scorso quando, per aprire l’attività come ogni mattina, è arrivata a una delle titolari.

Lo scenario che si è trovata davanti è stato quello della vetrata sfondata e 600 euro che hanno preso il volo tra bottiglie di vino, di aceto balsamico e il registratore di cassa portati via. Senza considerare la porta distrutta.

Ma oltre ai danni materiali ci sono quelli danni morali. “Viviamo nel panico – racconta Muriel Valencia, una delle proprietarie della bottega presa di mira –. Il giorno dopo (sabato sera, ndr) ho avuto paura a lasciare l’attività per paura che ritornassero. Ho chiesto alla mia collega di controllare se fosse tutto a posto”.

Stando a quanto si apprende da Valencia, infatti, alcuni ignoti avrebbero forzato “la doppia vetrata”, agendo indisturbati, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Sul posto è poi intervenuta la polizia.

“Mi sono spaventata – dice la ragazza – è la prima volta che mi capita una cosa simile, soprattutto mai avrei pensato che potesse accedermi in centro in una città come Bologna e con una centrale dei carabinieri a pochi minuti a piedi dalla mia bottega”.

In attesa che venga riparato, l'ingresso è stato sostituito con cartoni messi insieme alla meno peggio, attaccati con nastro adesivo a tenerli fermi.

La vetrata distrutta, invece, è stata lasciata dietro al bancone. “Va bene chiudere le strade per i lavori del tram, però vorrei anche più sicurezza e vigilanza nei tratti che hanno avuto o che stanno attraversando un periodo di cantierizzazione – afferma Valencia –. Altrimenti rischiamo di diventare un punto cieco dove i malviventi si sentono liberi di agire perché sanno che non verranno presi”.

Secondo la titolare di Caseus, i responsabili potrebbero aver utilizzato prima un oggetto per forzare e alzare la serranda e poi un altro per infrangere la vetrata. “Non riesco a capire come sia stato possibile – continua Valencia –. La porta d’ingresso è a doppia vetrata, ci vuole un oggetto molto pesante per distruggerla”.

