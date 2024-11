Spaccata da ’Nonna Maria’, bottino misero e tanti danni

Non c’è pace per le attività commerciali di San Lazzaro che, nell’ultimo periodo, sono state prese di mira dai ladri. Dopo gli episodi di fine settembre, che avevano coinvolto attività tra piazza Bracci e via Repubblica, nella serata di domenica a finire nel mirino di alcuni criminali è stata la pasticceria Dalla Nonna Maria di via Giovanni XXIII. Vandalizzata anche la colonnina di distributore d’acqua del Comune, sempre su Giovanni XXIII di fronte a Nonna Maria.

Le telecamere di sicurezza (nella foto un immagine del colpo) del locale, che hanno ripreso il furto, parlano chiaro: alle 22.48 tre soggetti, travisati in volto, dopo aver forzato la saracinesca dell’entrata, hanno fatto effrazione nell’attività. Felpone con cappuccio e una sciarpa a coprire il volto, si sono subito diretti alla cassa da cui hanno prelevato circa una cinquantina di euro. Stando sempre alle telecamere di videosroveglianza i tre individui sarebbero arrivati sul posto una decina di minuti prima del furto, a bordo di tre bici che hanno posteggiato sotto il porticofuori dal locale. Hanno poi controllato con una torcia cosa ci fosse all’interno del negozio per poi passare all’azione indisturbati.

La rabbia dei titolari che hanno avvisato di quanto successo sui social network della zona: "Ci hanno distrutto la serranda per rubare pochi spicci. Siamo a San Lazzaro, vicino al centro, è pieno di luce sotto al portico eppure questa è la sicurezza".

Ad esprimersi la Lega per voce di Matteo Di Benedetto: "Totale solidarietà a Maria, ennesima esercente di San Lazzaro che ha subito una spaccata ai danni della sua attività. È emergenza sicurezza a San Lazzaro, servono misure serie e concrete da parte del Comune e della Regione a tutela di cittadini ed esercenti. Pattuglie appiedate della polizia locale adeguatamente equipaggiata, telecamere e protocolli per il controllo di vicinato, oltre a una maggiore presenza delle forze dell’ordine".

Zoe Pederzini