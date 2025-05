Spaccata in gioielleria: tanti danni, magro bottino

Spaccata nel tempio dello shopping l’altra notte alla Meridiana, dove una banda di malviventi ha messo a segno un colpo ai danni del punto vendita della catena di negozi Gioielli di Valenza (nella foto). Per sfondare la vetrina che affaccia sulla piazzetta coperta dove c’è anche l’accesso alla multisala, i ladri hanno utilizzato un’auto, verosimilmente rubata, come ariete. Le riprese delle telecamere di videosorveglianza hanno registrato l’immagine dell’azione della banda, che è riuscita ad approdare nella zona pedonalizzata dopo avere rimosso i fittoni che ordinariamente impediscono l’accesso ai mezzi. Una volta sul posto l’auto è stata indirizzata in retromarcia a tutta velocità contro il cristallo blindato. La vetrina ha ceduto di schianto permettendo ai ladri di penetrare nel punto vendita per tentare di fare razzia di gioielli e preziosi. Un’azione di pochissimi secondi, visto che dopo l’impatto è scattato l’allarme. Ancora imprecisato il valore del bottino, che si presume di scarso rilievo, dal momento che i preziosi alla fine della giornata vengono prelevati dalla vetrina e messi al sicuro nelle casseforti. Ingenti invece i danni al negozio.

"Siamo molto preoccupati per questo ennesimo episodio che ancora una volta colpisce un’attività commerciale di Casalecchio – commentano i consiglieri FdI Pietro Cappellini e Gianpiero Biondo –. Fatti che sollevano seri interrogativi su come l’amministrazione stia affrontando il fondamentale tema della sicurezza sul territorio". Preoccupato anche il vicesindaco Paolo Nanni che ribadisce la necessità di comminare pene certe e aspre ai responsabili di questi reati: "Confidiamo a breve di ottenere un rafforzamento della dotazione organica dei carabinieri".

g. m.