Spaccata in negozio Tanti danni, pochi soldi

Danni per migliaia di euro e bottino di pochi spiccioli nella spaccata che domenica scorsa ha colpito la ditta TintoRed, negozio di vernici e materiali per l’edilizia e la rifinitura che ha sede in via Provinciale, ai Banzi di Crespellano.

Un colpo messo a segno da malviventi che sono entrati in azione intorno alle 23. "E’ stato domenica sera. Eravamo rientrati in casa da poco quando il centralino della vigilanza mi ha avvertito dell’allarme entrato in funzione nel negozio", racconta Redento Pallotti, operatore ben noto e stimato nel settore, che a quel punto si è rivestito a tutta velocità per recarsi a constatare di persona quanto era avvenuto nella sua azienda di Valsamoggia. Sul posto c’era la pattuglia dei vigilantes arrivati anch’essi sul posto quando i ladri si erano già dileguati, lasciandosi dietro una scia di danni molto superiore all’ammontare del bottino.

Incerto il numero dei malviventi che hanno operato servendosi verosimilmente di una robusta leva con la quale hanno scassinato la porta-vetri di ingresso all’altezza della serratura. Una forzatura che a loro ha spalancato l’accesso alla sala vendita e deposito. Ma che ha anche provocato il collasso del vetro stratificato dell’intera anta a lato della porta-vetri. "Hanno lasciato l’auto a distanza, forse nel retro o anche più in là, perché non si vedono mezzi nelle riprese delle telecamere", spiega Pallotti, il quale aggiunge che poi, una volta entrati nel locale, hanno fatto scattare l’allarme che è collegato con la centrale della vigilanza.

I ladri in una manciata di secondi hanno raggiunto il registratore di cassa e arraffato l’esiguo fondo cassa lasciato per i resti. "Per pochi spiccioli hanno fatto un gran danno, e cercavano soltanto i soldi", conclude con disappunto la vittima della spaccata.

g. m.