Spaccata in piazza Cavour. Devastata una gioielleria: "Il negozio è distrutto"

Si sono fiondati a tutta velocità contro la vetrina, entrando con violenza nell’attività e rubando tutto ciò che hanno trovato sotto gli occhi, usando una Panda come ariete. Il tutto alla velocità della luce, nel cuore della notte, dileguandosi in men che non si dica.

La spaccata con furto alla gioielleria Rocca 1974 scuote la quiete di piazza Cavour. L’attività, che ha due vetrine che affacciano su via Farini e la piazza, è finita nel mirino dei ladri. Che, l’altra notte, hanno fatto irruzione nel negozio, svaligiandolo quasi completamente: portati via monili in oro, gioielli e orologi di lusso. L’allarme è scattato qualche minuto dopo le 3, quando un’auto, risultata poi oggetto furto, è entrata nell’esposizione sul lato della piazza, infrangendo il vetro in mille pezzi e mettendo a soqquadro il negozio. Una volta scesi dal mezzo, che è stato abbandonato lì e in seguito riconsegnato al suo proprietario, i malviventi hanno svuotato le teche da esposizione, mettendo nelle sacche, in particolare, gioielli Damiani e orologi Iwc. Immediata l’allerta della vigilanza privata, che ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi. In poco tempo, infatti, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno trovato la Panda tra le mura dell’attività: conservato all’interno un piede di porco che è stato poi sequestrato. Dalle telecamere, sembrano essere tre i soggetti coinvolti nel furto. I malfattori, con il volto travisato, si sono subito allontanati dalla gioielleria a bordo di un’altra auto che attendeva all’esterno.

Le indagini ora sono nelle mani dei militari dell’Arma della stazione Bologna e della compagnia Bologna Centro, che è già al lavoro sulla visione delle immagini di videosorveglianza della gioielleria e in campo per individuare gli autori del furto e fare il conto dei danni, partendo dalla refurtiva, che ancora non è stata quantificata, ma si tratta di un danno economico di migliaia e migliaia di euro.

In quel che resta di Rocca 1974 il clima è affranto: "L’entrata del negozio, in sostanza, non esiste più – racconta la vicedirettrice Monica Barbaro –. Fortunatamente, i ladri non sono riusciti ad arrivare nel reparto dedicato ai gioielli Cartier. Stiamo lavorando alla conta dei danni, così come sull’inventario portato via". La spaccata accade "dieci anni dopo una terribile rapina, sempre in negozio", conclude Barbaro, che proprio nel giugno del 2015 subì la terribile aggressione insieme con una collega: due uomini legarono a entrambe mani e piedi, mentre svaligiavano il caveau. "Noi non abbiamo notato nessun movimento anomalo nell’ultimo periodo – sostiene il direttore Paolo Bencivenga –. Non ci siamo accorti di nulla. Ciò che ci rincuora e che nessuno di noi fosse all’interno del negozio. Questi ladri sono stati coraggiosi, visto che il negozio si trova di fronte alla Banca d’Italia e vicinissimo a Comune e Questura". Da piazza Cavour a piazza Maggiore, infatti, ci sono solo 300 metri; fino a piazza Roosevelt, dove ci sono Questura e Prefettura, distano 700 metri. E i controlli, in zona, soprattutto di notte, sono molto frequenti.