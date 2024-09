‘Spaccata’ in San Felice. Preso ladro seriale. Prima aveva tentato di rubare un’auto

Prima è stato ‘pizzicato’ mentre cercava di rubare un’auto. Poi, dopo un giro in questura con annessa denuncia, non contento si è intrufolato dentro una pasticceria per rubare il fondocassa. Anche in questo caso, senza successo. Protagonista della nottata criminale un cittadino pakistano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di una misura cautelare per un furto in casa del 29 luglio.

L’uomo, poco prima di mezzanotte, è stato visto in via Guidicini da un residente che, sorprendendolo alle prese con una macchina parcheggiata in strada, ha subito avvisato la polizia. Le Volanti sono arrivate e hanno trovato il pakistano ancora dentro la vettura, senza che avesse avuto il tempo di rubare nulla, come confermato dal proprietario del mezzo.

I poliziotti lo hanno portato in questura ed è scattata la denuncia a piede libero per tentato furto. Provvedimento che, evidentemente, non deve avere placato i comportamenti criminali del trentatreenne. Poco dopo essere stato rilasciato, ha deciso di provare un secondo colpo e si è diretto alla pasticceria Bombocrep. Intorno alle 3, nel groviglio di strade tra San Felice, Riva Reno e via della Grada, deve aver trovato a terra una pietra o forse un oggetto legato ai cantieri del tram, e ha deciso di usarlo per sfondare la vetrina. Ferendosi, tra l’altro, e cominciando a perdere molto sangue.

Anche in questo caso è risultato provvidenziale l’intervento di un residente: affacciato al balcone, un cittadino ha notato l’uomo e ha chiamato a sua volta la polizia. Gli agenti sono arrivati e, entrando dal buco del vetro in frantumi, all’interno hanno trovato il ladro nascosto dietro un frigo. Sul bancone, una sacca con dentro circa 170 euro. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha cominciato a spintonarli e ne ha aggredito uno, che ha riportato ferite per una prognosi di 7 giorni. Alla fine è stato arrestato ed è finito alla Dozza.