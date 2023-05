Spaccata in via di Corticella "Vetro rotto con il tombino per rubare birra e 5 euro"

La vetrina sfondata. Per rubare 5 euro in monetine e una birra. "Ed è la seconda volta in un anno e mezzo", dice Eleonora Fabbri, titolare della gastronomia Sghissa di via di Corticella, presa di mira, l’altra notte, da un ladro solitario, ‘armato’ di copritombino di cemento. "Erano le 4 del mattino quando i vicini mi hanno avvisato del furto", racconta. Stando a quanto ricostruito con i carabinieri del Radiomobile, intervenuti subito dopo il colpo nel locale, il ladro, che avrebbe agito da solo, dopo aver alzato la saracinesca, con il copritombino ha colpito più volte la porta a vetri "che è di vetro infrangibile – spiega ancora Fabbri –, danneggiandola e spostandola dalla sede. Una volta dentro è corso verso il bancone, dove abbiamo una ciotola con pochi spicci per il fondocassa e, afferrati quelli e una birra, se ne è andato. Tantissimi danni per portare via nulla". Fabbri oltre ai carabinieri ha chiamato anche la municipale: "C’era il tombino scoperchiato proprio davanti alle strisce pedonali, era pericoloso", dice. E questa è la seconda volta che la gastronomia viene visitata dai ladri: "Un anno e mezzo fa, avevamo aperto da poco, ci hanno fatto un altro furto identico – dice la negoziante –. Il problema è che qui è così: disperati, balordi, tanti tossicodipendenti che per racimolare i soldi per la dose fanno tutti questi danni". L’uomo sarebbe stato visto non solo dai vicini, che sentendo il rumore si sono affacciati, ma anche ripreso dalle telecamere di una attività vicina: il video adesso dovrà essere acquisito dai carabinieri.

Nicoletta Tempera