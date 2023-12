Spaccata in via Saffi. Arrestati due banditi. I poliziotti aiutati da un giovane passante

Qualcuno, destato dai rumori notturni, li ha notati mentre con il viso travisato armeggiavano con la vetrina di un centro estetico in via Saffi. E così ha allertato la polizia. Gli agenti si sono precipitati sul posto con due pattuglie, una Volante del Commissariato Santa Viola e una dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: erano le quattro del mattino di martedì. Subito, gli agenti hanno individuato i due malviventi che, nel frattempo, erano riusciti a mettere a segno la loro spaccata ai danni dell’esercizio ’Moods Beauty’ e si stavano allontanando lungo via Saffi trasportando delle pesanti buste, risultate poi stracolme di bottino.

Alla vista dei poliziotti – che avevano tatticamente posizionato le proprie auto di servizio in via Saffi e in via San Pio V, per potere bloccare tutte le eventuali vie di fuga dei ladri – i due uomini hanno lanciato contro di loro le buste con la refurtiva e poi hanno cercato di scappare, separandosi e prendendo ciascuno una direzione differente.

È scattato così l’inseguimento a piedi, due agenti da una parte e due dall’altra. A questo punto, si è inserito nella corsa anche un ragazzo, ventunenne, che passava di lì per caso e, capendo la situazione, ha deciso di dare una mano ai poliziotti, prendendo attivamente parte all’inseguimento. Nello specifico, assieme agli agenti il ragazzo è riuscito a intercettare uno dei banditi mentre cercava di scappare scavalcando una recinzione privata in via San Pio V e con loro l’ha bloccato a metà della ’arrampicata’, facendolo scendere e contribuendo così al successo dell’arresto da parte degli agenti. Anche il complice, nel frattempo, era stato bloccato e arrestato dall’altra pattuglia lanciata all’inseguimento, all’altezza di via Dello Scalo.

I due ladri sono entrambi tunisini, di 34 e 49 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di droga e di immigrazione. La refurtiva trafugata nel centro estetico ammontava a oltre seimila euro, tra cui 150 in contanti, trovati nella cassa, e per il resto composta dal valore di numerosi prodotti estetici e pure un tablet. Tutto quanto è stato recuperato e restituito alla proprietaria, titolare del centro estetico.

I due tunisini, tratti in arresto in flagrante, devono quindi rispondere di tentato furto pluriaggravato in concorso; trattenuti dalla Questura fino all’udienza di convalida con contestuale giudizio con rito direttissimo, avvenuta ieri mattina in tribunale, hanno ricevuto dal giudice la misura della custodia cautelare in carcere. Sono stati quindi portati alla Dozza, dove con tutta probabilità trascorreranno il Capodanno.

Il tema delle spaccate è del resto da sempre sentito in città, anche se il fenomeno, negli ultimi anni, pareva avere registrato una lieve battuta d’arresto rispetto al passato, dove in particolare alcuni quartieri erano quasi settimanalmente presi di mira da raid di ladri che forzavano serrande e sfondavano vetrine.

Ridotto, non certo debellato, È di poco più di due mesi fa, per esempio, la spaccata ai danni di una gastronomia in via di Corticella, dove i ladri arraffarono però solo qualche pacco di biscotti: si trattava però del terzo colpo di questo tipo in un anno e mezzo, come raccontò la titolare del negozio al Carlino, in uno dei quali erano stati portati via soltanto cinque euro e una birra, al prezzo però di ben più ingenti danni a inferriate e serrande.