Casa, l'emergenza è la normalità

Matteo Naccari
Casa, l'emergenza è la normalità
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaMamma sfrattataFilm indimenticabiliFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli
Acquista il giornale
CronacaSpaccata nel bar, 19enne incastrato dalle tracce di sangue
29 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Spaccata nel bar, 19enne incastrato dalle tracce di sangue

Spaccata nel bar, 19enne incastrato dalle tracce di sangue

I carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale, nel corso delle immediate e speditive indagini sul caso, sono riusciti a...

La vetrata, dell’ingresso principale del bar, devastata dal 19enne

La vetrata, dell’ingresso principale del bar, devastata dal 19enne

Per approfondire:

I carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale, nel corso delle immediate e speditive indagini sul caso, sono riusciti a identificare il presunto autore della cosiddetta ’spaccata’ commessa ai danni di un esercizio commerciale della zona, avvenuto verso le 6 del mattino di domenica scorsa. Lo stesso autore del reato, poi identificato in un ragazzo italiano diciannovenne, si era introdotto all’interno del bar al momento chiuso, completamente travisato e indossando indumenti neri e un passamontagna, infrangendo nella circostanza la vetrata principale del locale dopo aver utilizzato un oggetto metallico, per poi dirigersi verso il registratore di cassa e prelevare parte dell’incasso della giornata rimasto pari a centocinquanta euro.

Durante questa operazione il diciannovenne è rimasto ferito tagliandosi a una mano. Attraverso il repertamento delle tracce di sangue lasciate sia sulla porta di ingresso che lungo la via di fuga dal diciannovenne, i carabinieri sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dal ragazzo fino al proprio domicilio, dove lo stesso è stato rintracciato e riconosciuto come la stessa persona ripresa dal sistema di videosorveglianza del locale, oltre al ritrovamento degli indumenti utilizzati e alla ferita a una mano. Secondo quanto trapela, gli indizi a disposizione degli investigatori sono sostanziosi e si dirigono verso un’unica direzione: il diciannovenne. I danni sono stati ingenti per l’attività commerciale che ha provveduto subito a sporgere denuncia per riuscire a rintracciare il responsabile. Decisivo il sistema di videosorveglianza.

r. p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Carabinieri