Spaccata nel bar, 19enne incastrato dalle tracce di sangue

I carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale, nel corso delle immediate e speditive indagini sul caso, sono riusciti a identificare il presunto autore della cosiddetta ’spaccata’ commessa ai danni di un esercizio commerciale della zona, avvenuto verso le 6 del mattino di domenica scorsa. Lo stesso autore del reato, poi identificato in un ragazzo italiano diciannovenne, si era introdotto all’interno del bar al momento chiuso, completamente travisato e indossando indumenti neri e un passamontagna, infrangendo nella circostanza la vetrata principale del locale dopo aver utilizzato un oggetto metallico, per poi dirigersi verso il registratore di cassa e prelevare parte dell’incasso della giornata rimasto pari a centocinquanta euro.

Durante questa operazione il diciannovenne è rimasto ferito tagliandosi a una mano. Attraverso il repertamento delle tracce di sangue lasciate sia sulla porta di ingresso che lungo la via di fuga dal diciannovenne, i carabinieri sono riusciti a ricostruire il percorso effettuato dal ragazzo fino al proprio domicilio, dove lo stesso è stato rintracciato e riconosciuto come la stessa persona ripresa dal sistema di videosorveglianza del locale, oltre al ritrovamento degli indumenti utilizzati e alla ferita a una mano. Secondo quanto trapela, gli indizi a disposizione degli investigatori sono sostanziosi e si dirigono verso un’unica direzione: il diciannovenne. I danni sono stati ingenti per l’attività commerciale che ha provveduto subito a sporgere denuncia per riuscire a rintracciare il responsabile. Decisivo il sistema di videosorveglianza.

