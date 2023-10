Spaccata nella notte alla libreria Ulisse di via degli Orti a Bologna

Bologna, 8 ottobre 2023 – Spaccata nella notte alla libreria Ulisse di via degli Orti. Del furto si sono accorti questa mattina alcuni residenti della strada che hanno chiamato la polizia. Quando il titolare Gianluca Tugnoli è arrivato ad aprire ha trovato gli agenti già al lavoro. “Hanno forzato la saracinesca e rotto il vetro. Poi i ladri sono entrati, danneggiando anche parte del mobilio interno, e si sono diretti alla cassa da dove hanno portato via circa 650 euro di fondo cassa. I danni invece li dobbiamo ancora quantificare”. Stando alla testimonianza del libraio, non sarebbe stato un furto isolato, ma nella notte i ladri avrebbero fatto visita anche ad altri locali in via Murri e via degli Orti. Sul furto indaga la polizia.