Spaccata nella notte. Colpito il ristorante Adagio: "Danni per migliaia di euro"

Hanno provato a sfondare il vetro con un mattone preso dal cantiere lì vicino. Non contenti, hanno usato un martello e così sono riusciti a introdursi dentro il ristorante, facendo razzia di tutto quello che c’era: soldi – 250 euro in contanti -, tablet, bottiglie, pure la carta aziendale. "Non ho nemmeno fatto in tempo a inaugurare il ristorante e già mi trovo a fare la conta dei danni, migliaia di euro di danni. Per la prima volta, non so nemmeno se denunciare o no. Sono veramente sfiduciato". C’è amarezza nelle parole di Giovanni Favia all’indomani del colpo nella sua attività fresca di apertura, il ristorante Adagio in via Caduti della via Fani, in San Donato.

Le cose stavano anche andando bene in questi due mesi di ‘prova’, "è venuta parecchia gente e avremmo fatto l’inaugurazione ufficiale alla fine del mese – spiega Favia –, ora vediamo. Intanto c’è da cambiare tutte le serrature, dato che si sono portati via tutte le chiavi. E questa notte (quella tra ieri e oggi, ndr) mi tocca dormire all’interno del locale, va presidiato, potrebbero tornare. Il timore è che cerchino di prendere la cassa automatica Cashmatic, sarebbe la cosa peggiore, dato che ha un valore di circa 10mila euro. Per quanto riguarda il contenuto, ora abbiamo provveduto a svuotarla, naturalmente". Disagio che si aggiunge al disagio. I ladri si sono introdotti nell’attività nella notte tra venerdì e ieri, "sulla porta laterale c’erano i vetri doppi e gli scuri molto massicci, in massello, sono riusciti a forzare e sono entrati. Hanno rovinato tutto, sia il vetro sia il legno". Ad accorgersi, "la mia responsabile del locale, ieri mattina attorno alle 11, quando è andata ad aprire il ristorante – racconta Favia –, mi ha chiamato in lacrime". Dopo il colpo, essendosi impossessati della carta aziendale, sono andati in giro a ’far compere’: seguendo le loro transazioni in tempo reale, si è visto che "hanno fatto acquisti con il contactless (tutti sotto i 50 euro) in tabaccherie e negozietti etnici.

"Da parte mia, dopo i diversi assalti in passato ai miei locali in centro e dopo l’ennesima spaccata quotidiana (quella di ieri) c’è molta rassegnazione. Credo che si dovrebbero creare le condizioni per cui questi furti non avvengano, non possiamo sempre trovarci in situazioni simili. Non è sostenibile".