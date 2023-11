Spaccata notturna in azienda. Banditi in fuga a mani vuote

Spaccata a Cadriano, frazione di Granarolo dove ha sede la zona industriale, presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti, infatti, hanno tentato un furto all’interno dei locali dell’azienda Rosso Sicuro, in via Matteotti. La ditta, che è filiale all’ingrosso di un gruppo con sede a Ravenna, si occupa della commercializzazione, manutenzione e assistenza di un’ampia gamma di dispositivi per la protezione individuale, d’indumenti per la protezione personale sul lavoro, di cartellonistica, di prodotti antincendio. Ma ecco i fatti: nella mattinata di lunedì, appena giunto a lavoro, il gestore dello stabile di Cadriano si è accorto che la porta vetrata d’ingresso era stata spaccata.

Non è chiaro se la spaccata sia avvenuta nella notte tra sabato e domenica o in quella seguente, ma è certo che ignoti hanno tentato un’effrazione per rubare all’interno dei locali. Stando, però, a un primo inventario fatto dai dipendenti pare che gli ignoti che hanno commesso la spaccata non siano riusciti a rubare nulla, scappando, dunque, a mani vuote. Che a disturbarli sia stato l’impianto di allarme o un qualche movimento in zona che li ha messi in agitazione non è noto. I carabinieri si muoveranno, a seguito della denuncia del titolare dell’azienda, per fare tutte le indagini del caso: si cercherà tramite il sistema di videosorveglianza della zona industriale di Granarolo di risalire ai responsabile del tentativi di furto. La notizia, in paese, si è sparsa rapidamente e non è tardato ad arrivare un commento da parte dell’opposizione, con Pino Minissale di ‘Alternativa di Granarolo’, a capo della Commissione Sicurezza: "Mi sono recato a Cadriano presso la ditta ’Rosso Sicuro’ a portare la mia solidarietà. Sono episodi che lasciano l’amaro in bocca. Come presidente della Commissione sicurezza, mi batterò soprattutto perché nel nostro territorio ci sia sempre più sicurezza, chiedendo di aumentare le telecamere che servono soprattutto come deterrente e per agevolare le forze dell’ordine ad acciuffare i delinquenti".

Zoe Pederzini