Bologna, spaccata al ristorante Papa Re. Il titolare lancia l’allarme: “I delinquenti restano impuniti”

Spaccata al ristorante Papa Re, il titolare lancia l’allarme: "I delinquenti restano impuniti"

Bologna, 13 febbraio 2023 -I maxi servizi di sicurezza proseguono in Bolognina. Ma quando i lampeggianti si allontanano, i soliti ignoti tornano in attività. Così la notte tra venerdì e sabato quando, intorno alle 4,20, dei ladri hanno alzato la saracinesca del ristorante Papa Re, che affaccia su piazza dell’Unità, hanno spaccato la vetrata e sono entrati, riuscendo a rubare diverse casse di vino di valore. Il bottino si aggira sui 1500 euro. "E sarebbe potuto essere più alto se non fosse scattato l’allarme, che ha messo in fuga i ladri", racconta il titolare del ristorante, Dante Casari. Sul posto subito dopo il furto sono intervenuti il personale della Patria e le volanti della polizia. Nel ristorante non ci sono telecamere, "ma ho visto sistemarne di nuove nella piazza, spero abbiano ripreso qualcosa", dice ancora il ristoratore, rassegnato a una situazione che, malgrado le migliori intenzioni delle istituzioni, sembra destinata a stagnare, ancora, così.

«I controlli non mancano, le forze dell’ordine fanno tantissimo e con il questore Isabella Fusiello si è visto un cambio di passo in Bolognina – spiega infatti Cesari –. Malgrado questo grande impegno, però, nel quartiere la situazione non cambia, perché tanto questa gente in galera non ci finisce mai. E resta sempre qui. A spacciare, rubare, bivaccare. La situazione di piazza dell’Unità è allucinante. Perditempo e delinquenti ciondolano dalla mattina alla sera qui davanti al locale. E anche se vengono arrestati, il giorno dopo sono di nuovo qua: io non capisco perché in questo Paese non si possa far nulla contro chi commette reati. È un cortocircuito che mina la sicurezza di tutti". Non è la prima volta che Casari subisce dei furti: "Anni fa mi rubarono il telefono – dice – e il giorno successivo fecero una spaccata nel bar qui vicino. In questo quartiere bisogna stare sempre all’erta".

Ma i furti non sono prerogativa silo della Bolognina.

L’altra notte anche a Borgo Panigale, in via Marco Emilio Lepido, la sede di un’agenzia immobiliare è stata presa di mira da un ladro solitario che, dopo aver spaccato a sprangate la vetrina dell’attività ed aver trafugato all’interno del locale un pc portatile, è fuggito quando in lontananza ha visto arrivare i carabinieri, avvisati da un passante. Era l’una di notte circa. Situazioni di microcriminalità diffusa, che provocano spesso più danni che bottino, e che contribuiscono a innalzare la preoccupazione dei cittadini sullo stato della sicurezza a Bologna.