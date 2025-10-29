Spaccata in San Felice, usato masso del cantiere: il ladro fermato in azione

Bologna, 29 ottobre 2025 – Ha preso un masso e l’ha lanciato con violenza contro la vetrata di ingresso di un negozio. Poi è entrato, lasciando macchie di sangue sul pavimento e anche davanti alla porta di accesso, e ha provato a spaccare il registratore di cassa, sbattendolo per terra. Peccato, però, che siano arrivati i carabinieri a fermarlo prima che potesse riuscire a consumare il furto, finendo così in manette in flagranza per tentato furto.

Un’altra spaccata all’ombra del cantiere del tram

Un’altra spaccata colpisce un’attività commerciale del centro storico, all’ombra del cantiere del tram in via San Felice. Un soggetto, infatti, un soggetto straniero di 30 anni si è introdotto da Verdissima, negozio di abbigliamento e lingerie da donna che, dal 2003, si trova al civico 25, a due passi da via Ugo Bassi. E in questi ventidue anni di ’vita’, “non era mai successa una cosa del genere”, dicono incredule le dipendenti del punto vendita.

Una di loro è stata svegliata nel cuore della notte dai militari dell’Arma, che le hanno segnalato l’accaduto. E cioè che intorno alle due di notte, il 30enne, impugnando un masso, è riuscito a mandare in frantumi la porta d’ingresso del negozio, che è fatta interamente di vetro. È probabile che l’autore abbia recuperato la pietra dal vicino cantiere del tram, che in quel tratto di San Felice inevitabilmente mette in ombra le attività commerciali che stanno sotto ai Portici.

A dare l’allarme un passante

A segnalare ai carabinieri l’accaduto, un passante che ha visto in diretta la scena, mentre il 30enne aveva ancora tra le mani la pietra usata come arma. Nella spaccata, il ladro si è anche ferito e infatti ha perso sangue: le macchie erano sia all’interno sia all’esterno del locale.

I carabinieri hanno fermato il ladro ancora dentro al negozio

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma del Radiomobile, che, infatti, hanno colto l’uomo con le mani nel sacco: il ladro stava sbattendo contro il pavimento il registratore di cassa con l’obiettivo di aprirlo e di recuperare il denaro al suo interno. “Ma noi lo svuotiamo sempre – sottolineano le dipendenti, con straccio e sgrassatore alla mano di prima mattina –. Per fortuna, non ha portato via nulla e ci ha provocato ’solo’ il danno della porta d’ingresso”. Per le modalità adottate, il tentato furto non sembra un’operazione organizzata, ma più un gesto improvviso compiuto da una persona disperata. E sulla presenza del cantiere, “noi non abbiamo notato maggiore degrado nella zona a causa dei lavori. In generale, qui si sta bene: non abbiamo nemmeno l’allarme”, terminano le dipendenti dell’attività.

Questa spaccata fa seguito ad altri episodi che si sono verificati nell’area del centro storico nell’ultimo periodo. Tra le spaccate più ingenti, quella alla gioielleria Rocca in piazza Cavour il mese scorso.