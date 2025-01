Spaccate a raffica, negozi e locali nel mirino

Spaccate nottetempo a San Giovanni in Persiceto in un negozio di articoli e alimenti per animali e in un ristorante pizzeria e tentativi di scasso in almeno altre tre attività commerciali. Da quanto si è potuto apprendere sono state almeno cinque le attività commerciali, in zone diverse del territorio, che hanno subito danni alle porte d’entrata e furti nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Nella zona di via Cento i malviventi hanno tentato di entrare nelle attività commerciali Orion store, Action, una pescheria e Dolcificio Gi&sse. E ancora, non si sa se si tratti degli stessi malviventi, in via Magellano, nei pressi delle poste e della Comet, sono stati presi di mira L’Arca di Noè, che tratta articoli ed alimenti per animali, e il ristorante pizzeria ’Il graffio’ sfondando una vetrata e una porta a vetri. In questi ultimi due casi i ladri sono invece riusciti a entrare all’interno dei locali e hanno rubato i soldi dalle casse. I danni economici e materiali sono in via di quantificazione.

"Ci hanno sfondato la porta di ingresso – dicono dalla pizzeria gestita dalla famiglia Tomei – e hanno preso di mira la cassa. Sono riusciti ad aprirla e hanno portato via del denaro. Il danno economico è in via di quantificazione. Ma null’altro è stato toccato. Solo la cassa è stata d’interesse per gli intrusi". Sulle spaccate stanno indagando i carabinieri della stazione e della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, che hanno raccolto i primi elementi. Non si ritiene si tratti di una banda specializzata e organizzata, per via del fatto che i malviventi non sono riusciti a entrare in tutti i negozi presi di mira, ma in diversi casi hanno desistito dallo scasso alle prime difficoltà. Tuttavia saranno utili alle indagini dei militari dell’Arma le immagini delle videocamere di sorveglianza che si trovano ormai in diversi punti del territorio, comprese le zone dove si sono verificati i furti e i tentativi di intrusione. E sul tema delle spaccate ai danni di attività commerciali, anni fa, sempre in via Magellano, fu presa di mira la Comet.

I malviventi in quella circostanza rubarono addirittura un escavatore di un’impresa edile situata nelle vicinanze e lo utilizzarono per abbattere uno dei piloncini di protezione al negozio e poi sfondarono una vetrata. Una volta dentro al negozio, i ladri rubarono dei televisori, telefoni cellulari e tablet per un ingente bottino.

Pier Luigi Trombetta