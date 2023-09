Spaccate ai ristoranti, c’è un sospettato

La Squadra mobile è al lavoro per individuare l’autore di una serie di furti messi a segno nelle scorse notti in bar e ristoranti nella zona del tribunale. L’ultimo colpo è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì al SottoSopra, che si trova proprio in via Garibaldi, di fronte all’ingresso della Procura.

La polizia, attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, pubblici e privati, presenti nelle strade dove si trovano i locali presi di mira, sta lavorando per chiudere il cerchio. Grazie infatti alle telecamere, preziosissime in queste situazioni, gli agenti della Squadra mobile sono riusciti a individuare un sospettato e sono in corso ulteriori accertamenti per capire se l’uomo, a quanto si apprende con problemi di tossicodipendenza, sia effettivamente l’autore dei tre colpi. A denunciare l’episodio al SottoSopra era stato il titolare, Vincenzo Atlante, amareggiato perché il suo locale era già finito un’altra volta, una manciata di anni prima, nel mirino dei ladri, benché si trovi proprio di fronte alla Procura.

n. t.