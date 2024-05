Spaccate, quasi 20 colpi in due mesi. La polizia arresta cinque persone

Prendevano tombini o blocchi di cemento presenti nelle vicinanze degli esercizi commerciali e li usavano per sfondare le vetrine. Il modus operandi è ormai noto e il fenomeno ancor di più: le cosiddette ‘spaccate’. Una doppia indagine della Mobile ha portato all’arresto di cinque persone, quattro in carcere e una ai domiciliari, alle quali sono stati attribuiti ben 17 furti (quasi tutti avvenuti in piena notte e ai danni di attività del centro) e tre rapine. Tutti commessi tra febbraio e aprile. Non una banda organizzata, ma ladri e rapinatori da soli o in coppia.

Il primo arresto riguarda un trentanovenne italiano, già fermato il 5 aprile perché ritenuto responsabile di diversi furti. A lui, gli investigatori sono riusciti ad attribuire sette colpi, tra cui cinque ristoranti e due tabaccherie (una in via Zamboni e l’altra in via delle Belle Arti). In un caso, il malvivente ha agito insieme a un complice italiano di 35 anni, denunciato e poi arrestato. Gli agenti della Mobile sono riusciti a risalire alla loro identità grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone dove sono avvenuti i furti e ai rilievi della Scientifica.

L’altro filone d’indagine ha portato all’arresto di un italiano di 22 anni e del suo complice, un trentacinquenne della Costa d’Avorio, entrambi già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici. I due sarebbero gli autori di otto spaccate, cinque commesse insieme e le restanti tre attribuite al ventiduenne. Anche in questo caso, i colpi hanno riguardato attività commerciali del mondo della ristorazione in centro. Nella maggior parte dei casi sfondavano le vetrine con blocchi di cemento e poi, una volta entrati, rubavano il fondo cassa (che si aggirava sempre intorno a un centinaio di euro) e altri dispositivi elettronici, come i pc portatili utilizzati per prendere gli ordini.

Sempre fondamentali per l’identificazione dei ladri le immagini delle telecamere di videosorveglianza. In questo caso gli agenti hanno effettuato anche delle perquisizioni nelle abitazioni dei malviventi, dove sono stati trovati vestiti e altri oggetti utilizzati in occasione dei colpi. Il ventiduenne, inoltre, è accusato anche di due rapine improprie: la prima commessa l’11 marzo al distributore Q8 di via Zanardi e la seconda, il 19 marzo, in un salone di parrucchieri in via Oberdan. In entrambi gli episodi, il giovane era stato sorpreso da addetti alla vigilanza, ma era riuscito a divincolarsi e fuggire facendo perdere le sue tracce.

L’ultimo arresto riguarda l’autore di una rapina a mano armata messa a segno a metà aprile in una pizzeria da asporto in via Nosadella. Ai domiciliari, con le accuse anche di lesioni finalizzate alla rapina e porto abusivo di armi, è finito un ventiduenne marocchino con diversi precedenti specifici. Una volta entrato dentro al locale, il malvivente ha puntato la pistola (una scacciacani) alla tempia di un dipendente e poi lo ha aggredito saltandogli al collo. Dopodiché è fuggito con il fondo cassa e il cellulare della vittima che, dopo i fatti, è stata accompagnata in ospedale e dimessa con cinque giorni di prognosi.