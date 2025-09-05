"Spaccate sulle auto e bivacchi in centro"

Quale sicurezza a San Lazzaro? Questo chiedono da FdI per voce di Alessandro Sangiorgio, capogruppo a San Lazzaro, Alberto Malavolti, consigliere comunale e Marta Evangelisti, capogruppo in Regione. "Dopo aver denunciato, alla chiusura della Fiera, la spaccata ai danni di un’attività locale proprio di fronte al palazzo comunale – spiegano da FdI –, continuano a pervenire segnalazioni afferenti la scarsa sicurezza sul territorio da parte dei cittadini sanlazzaresi. Tre settimane fa eravamo stati contattati da alcuni residenti che ci segnalavano la presenza sempre più frequente, nelle ore serali, di persone che stazionavano sotto il portico comunale e sotto quello di fronte, consumando bevande e alimenti".

I tre esponenti di FdI poi aggiungono, preoccupati per la situazione: "Per tale motivo abbiamo contattato la Polizia Locale per richiedere un controllo puntuale e costante. Negli ultimi giorni la situazione si è aggravata in seguito a due episodi recenti di vetri rotti alle auto parcheggiate in pieno centro. Continuiamo a chiedere con forza, come abbiamo già fatto in tante altre occasioni senza mai essere ascoltati, maggior presidio del territorio, un’illuminazione più efficace e addirittura l’applicazione della zona rossa". Così la replica dell’amministrazione comunale: "Continuare a parlare di zone rosse come soluzione a tutti i mali sul versante sicurezza non fa altro che alimentare la propaganda politica e confondere i cittadini, visti anche gli scarsi risultati ottenuti da questo tipo di provvedimenti in altre realtà molto vicine a noi".

"L’impegno del Comune sul fronte della sicurezza è alto – sottolinea l’amministrazione –, come dimostrano gli investimenti fatti sugli impianti di videosorveglianza e il potenziamento dei controlli da parte della Polizia Locale. E per questo invitiamo ancora una volta i cittadini a denunciare eventuali episodi, visto che altrimenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza non possono essere utilizzate. Di certo, però, non si può prescindere dal fatto che la gestione dell’ordine pubblico spetta al Governo e alle forze dell’ordine, particolare che, evidentemente, continua a sfuggire agli esponenti di Fratelli d’Italia".

Zoe Pederzini