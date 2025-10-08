Spaccia al parco del Fondo Comini. Diciottenne fermato dai carabinieri. In casa hashish, coca e marijuana

Appena quindici giorni fa aveva terminato l’obbligo di presentazione in caserma, legato a un precedernte arresto per spaccio. Ma il diciottenne non ha perso tempo: l’altro giorno era di nuovo al ‘lavoro’ al parco del Fondo Comini, in via Fioravanti. Qui lo hanno sorpreso i carabinieri della stazione Navile, impegnati in un servizio di controllo anti-spaccio in Bolognina coadiuvati dai colleghi delle Squadre di intervento operativo di Mestre. I militari, impegnati nell’attività che aveva tra l’altro come obiettivo i parchi pubblici, luoghi ‘sensibili’ perché spesso scelti dai pusher come base operativa, hanno notato subito il diciottenne seduto su una panchina perché volto noto ai loro uffici.

Si sono così avvicinati e dopo aver identificato formalmente il giovane lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 720 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Vicino a dove era seduto, i carabinieri hanno trovato poi due involucri di cellophane contenenti uno 19,92 grammi di cocaina, l’altro 34,33 grammi di hashish. A quel punto, i militari dell’Arma hanno deciso di proseguire le operazioni a casa del giovane, residente sempre in Bolognina: la perquisizione domiciliare è terminata col ritrovamento di altri 26 grammi di hashish e 5,80 grammi di marijuana. Su disposizione del pm di turno Elena Caruso il giovanissimo pusher è stato arrestato: in direttissima, l’altra mattina, il giudice ha disposto nei suoi confronti la detenzione domiciliare, in attesa del processo.

n. t.