Spaccia e ha in casa una pistola. Era nascosta nel comodino: arrestato

Bologna, 4 marzo 2025 – La pistola era dove di solito si tengono i calzini: nel comodino, di fianco al letto. L’hanno trovata i carabinieri del Radiomobile durante una perquisizione a casa di un 54enne albanese.

L’uomo era incappato in un normale controllo del territorio nel quartiere San Donato-San Vitale, dove alcuni cittadini nei giorni scorsi avevano segnalato ai militari dell’Arma attività di spaccio. Erano le 17:20, quando i carabinieri hanno notato il 54enne che, seduto a un tavolino all’esterno di un bar della zona, alla vista dei militari, ha cercato velocemente di nascondere qualcosa nelle tasche del pantalone, gesto che non è passato inosservato agli operatori che, insospettiti anche dall’immotivato stato di agitazione e di insofferenza al controllo, lo hanno perquisito.

La perquisizione

Nella sua disponibilità, i carabinieri hanno rinvenuto due involucri in cellophane contenenti poco più di un grammo di cocaina e 200 euro in contanti in banconote di vario taglio. Quindi i militari del Radiomobile hanno deciso di estendere la perquisizione anche a casa. Qui la scoperta: custodita nel cassetto di un comodino, i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 9x19, perfettamente funzionante, e un caricatore contenente 5 proiettili dello stesso calibro, tutto illegalmente detenuto. Inoltre, all’interno di una tasca di un giubbino è stata recuperata altra cocaina suddivisa in 3 involucri, pari a poco più di 9 grammi. L’uomo, dopo le procedure di identificazioni e le formalità di rito, è stato arrestato per spaccio e detenzione d’armi illegale e, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato alla Dozza in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.