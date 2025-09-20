Bologna centro dello sport

Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso
20 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
  Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso

Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso

L’uomo, nigeriano, irregolare sul nostro territorio e con numerosi precedenti specifici, è stato fermato dai poliziotti in via Zampieri all’angolo con via di Vincenzo

Bologna, 20 settembre 2025 – Un altro spacciatore di crack fermato in Bolognina. Il lavoro della polizia nel quartiere a rischio della città continua senza sosta con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del degrado e dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso servizi di polizia giudiziaria e pattugliamento del territorio.

Giovedì 18 settembre, alle 16, ai poliziotti del Commissariato Bolognina Pontevecchio non è sfuggito il comportamento sospetto dell’uomo nigeriano che, in via Zampieri, all’angolo con via di Vincenzo, è stato visto intrattenersi con tre soggetti italiani per poi allontanarsi molto velocemente.

Gli agenti lo hanno dunque fermato e perquisito: sono sbucati quindi 3 grammi di cocaina e 12 grammi di crack oltre a 1.895 euro in contanti.

L’uomo, classe 1995, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per la commissione di reati in materia di stupefacenti, era stato già tratto in arresto il 17 aprile scorso proprio in via di Vincenzo per lo stesso motivo: spaccio di sostanze stupefacenti.

In quest’ultimo caso, i poliziotti hanno sequestrato un quantitativo di crack di rilievo considerato che da 12 grammi di crack è possibile ricavare tra le 30 e 40 dosi. Per quanto detto il pusher nigeriano è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti. 

