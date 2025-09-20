Spaccia crack in Bolognina, preso per la seconda volta con 40 dosi addosso

Bologna, 20 settembre 2025 – Un altro spacciatore di crack fermato in Bolognina. Il lavoro della polizia nel quartiere a rischio della città continua senza sosta con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del degrado e dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso servizi di polizia giudiziaria e pattugliamento del territorio.

Spacciatore di crack preso in Bolognina: aveva addosso 40 dosi di droga

Giovedì 18 settembre, alle 16, ai poliziotti del Commissariato Bolognina Pontevecchio non è sfuggito il comportamento sospetto dell’uomo nigeriano che, in via Zampieri, all’angolo con via di Vincenzo, è stato visto intrattenersi con tre soggetti italiani per poi allontanarsi molto velocemente.

Gli agenti lo hanno dunque fermato e perquisito: sono sbucati quindi 3 grammi di cocaina e 12 grammi di crack oltre a 1.895 euro in contanti.

L’uomo, classe 1995, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per la commissione di reati in materia di stupefacenti, era stato già tratto in arresto il 17 aprile scorso proprio in via di Vincenzo per lo stesso motivo: spaccio di sostanze stupefacenti.

In quest’ultimo caso, i poliziotti hanno sequestrato un quantitativo di crack di rilievo considerato che da 12 grammi di crack è possibile ricavare tra le 30 e 40 dosi. Per quanto detto il pusher nigeriano è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.