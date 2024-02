Spaccia davanti a scuola. Preso pusher

Aveva da poco ceduto una dose di hashish a un ragazzino di 17 anni, quando i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere. È quanto successo nel pomeriggio di mercoledì scorso, intorno alle 17.30, proprio davanti alla scuola elementare De Amicis. I militari della stazione Indipendenza stavano effettuando un servizio antidroga nei pressi della stazione – i carabinieri avevano ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che nell’ultimo periodo avevano notato la presenza di persone sospette in zona – quando hanno notato due soggetti che si stavano scambiando qualcosa su una scalinata di un palazzo di fronte alla scuola elementare.

Lo spacciatore, dopo essere stato bloccato, è stato identificato in un ventottenne di origine nigeriana, senza fissa dimora e disoccupato. Il pusher, arrivato in Italia nel 2017, era irregolare sul territorio, richiedente di protezione internazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia in materia di spaccio. Per quanto riguarda l’acquirente, invece, si tratta di uno studente di 17 anni che al momento dell’arrivo dei carabinieri stava comprando una dose di hashish per pochi euro. Il ragazzino, dopo essere stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, è stato affidato ai familiari, già precedentemente informati di quanto accaduto durante il pomeriggio.

Il ventottenne è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.