Spaccia droga vicino all’ex Caserma Stamoto di Bologna, pusher 22enne in manette

Bologna, 21 maggio 2025 – È stato notato mentre cedeva della droga a due persone che lo attendevano a bordo di un motorino e di un furgone nelle vicinanze dell'ex Caserma Stamoto. I poliziotti hanno poi visto il pusher entrare nell'area dismessa, consegnare il denaro a un'altra persona e continuare la sua attività di spaccio. Infine, raggiunto e inseguito dagli agenti, lo spacciatore, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di spaccio continuato, in concorso con persona rimasta ignota.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, intorno alle 15, nelle vicinanze di via Guelfa, quando i poliziotti hanno visto due persone italiane comprare della droga dallo spacciatore. Il giovane, un marocchino di 22 anni, irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell'ordine per detenzione di droga ai fini di spaccio, si è avvicinato all'ex Caserma Stamoto e attraverso la recinzione ha consegnato un mazzetto di banconote a un altro uomo, presente all'interno dell'area dismessa, che poi si è allontanato.

Dopo questo scambio, il ventiduenne è andato in via Massarenti e ha venduto della cocaina a un'altra persona, un italiano di 54 anni, per poi tornare verso la Caserma e consegnare i soldi allo stesso uomo di prima. Dopo questo ennesimo scambio, il pusher ha notato gli agenti in via Spina e ha tentato la fuga tra i muretti e le siepi dei cortili residenziali, fino a quando non è stato fermato definitivamente in via Fossolo, all'altezza del civico 60.

Qui il pusher è stato controllato e perquisito, ma addosso non aveva né il denaro, consegnato precedentemente al cassiere all'interno della Caserma, né la droga, lanciata in un tombino durante la fuga. Da maggiori controlli è poi emerso che il ragazzo, irregolare sul territorio, era stato già arrestato per detenzione ai fini di spaccio in concorso con un tunisino il 15 novembre 2023, in quanto era stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina e 5 dosi, nonché un bilancino di precisione.

Inoltre, il 14 febbraio 2024 aveva ricevuto l'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni, ordine che non è mai stato rispettato. In ultimo, il 7 maggio 2025, proprio all’interno della ex caserma Stamoto, il pusher era stato deferito in stato di libertà per invasione di terreni o di edifici. Alla fine degli accertamenti gli agenti hanno arrestato il giovane per il reato di spaccio continuato in concorso con persona rimasta ignota, in attesa del rito direttissimo.