Spaccia droga nel giardino della sua cascina: arrestato 44enne

Ozzano Emilia (Bologna), 12 giugno 2024 - Spacciava droga nel giardino di una cascina di sua proprietà. Per questo motivo un uomo di 44 anni, celibe, imprenditore e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto l'altro giorno intorno alle 16.30 quando i carabinieri, che già da tempo sospettavano che l'uomo spacciasse droga, hanno notato due auto entrare all’interno dell’area di pertinenza della corte privata della cascina di proprietà del 44enne. A quel punto i militari sono intervenuti e hanno bloccato tutti.

Il 44enne è stato perquisito e trovato in possesso di poco più di 220 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 800 euro in contanti. Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato arrestato e per lui sono anche scattati gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.