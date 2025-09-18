Spaccia droga vicino alle elementari in Bolognina, gli agenti fanno rientrare i bimbi in classe e lo arrestano

Bologna, 18 settembre 2025 – Spacciava droga nei pressi di una scuola elementare dell’Istituto comprensivo 15. La polizia ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni per il reato di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e anche lesioni aggravate.

Gli agenti della Squadra Mobile, IV Sezione contrasto al crimine diffuso, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori alla Bolognina, hanno notato l’uomo vicino alla scuola e sono intervenuti con diverse vetture.

Lo spacciatore, da un buco presente nella rete all’interno degli orti circostanti, stava effettuando cessioni di cocaina a degli italiani.

Notando la copiosa attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di fermare il pusher posizionandosi in diversi punti per intervenire nel migliore dei modi.

Data la presenza di 150 alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni, i poliziotti hanno prima contattato uno degli insegnanti al fine di farli rientrare nelle rispettive classi per potere agire in sicurezza e senza dare nell’occhio.

Il tunisino, vedendo gli agenti, ha iniziato la fuga, durante la quale ha colpito due poliziotti facendoli cadere e ha lanciato delle pietre al fine di rallentarli.

Gli agenti lo hanno fermato poco distante rinvenendo cinque grammi di cocaina. Il tunisino, irregolare sul territorio italiano, è stato tratto in arresto e tradotto in carcere.