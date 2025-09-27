Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Bologna
CronacaSpaccia eroina vicino alle scuole elementari: arrestato
27 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Spaccia eroina vicino alle scuole elementari: arrestato

In cella un uomo di 37 anni. Segnalato anche l’acquirente, rischia la sospensione della patente

Controlli dei carabinieri nella zona di piazza XX Settembre: una delle zone rosse di Bologna

Controlli dei carabinieri nella zona di piazza XX Settembre: una delle zone rosse di Bologna

Bologna, 27 settembre 2025 – Spaccia eroina a due passi dalle scuole elementari e in piena zona rossa. I carabinieri che sono a presidio della delicata area intorno alla stazione e a piazza XX Settembre si sono accorti che all’incrocio di via Galliera (proprio vicino alle elementari De Amicis) due uomini confabulavano e, cercando di non dare nell’occhio, si scambiavano una bustina.

Quando i militari si sono avvicinati, i due sono andati via in direzioni opposte ma sono comunque stati fermati. Uno, 40 anni italiano, aveva in tasca due dosi di eroina. L’altro, 37 anni straniero e con vari precedenti, in tasca aveva 40 euro in contanti  che si presume sia il frutto dello scambio, nonché altro denaro, tutto subito sequestrato. Il 37enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura, è stato portato in una cella del carcere della Dozza in attesa della convalida. Il 40enne è stato invece segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti, cosa che può comportare anche la sospensione della patente e anche del passaporto.

