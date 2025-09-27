Spaccia eroina vicino alle scuole elementari: arrestato

Bologna, 27 settembre 2025 – Spaccia eroina a due passi dalle scuole elementari e in piena zona rossa. I carabinieri che sono a presidio della delicata area intorno alla stazione e a piazza XX Settembre si sono accorti che all’incrocio di via Galliera (proprio vicino alle elementari De Amicis) due uomini confabulavano e, cercando di non dare nell’occhio, si scambiavano una bustina.

Quando i militari si sono avvicinati, i due sono andati via in direzioni opposte ma sono comunque stati fermati. Uno, 40 anni italiano, aveva in tasca due dosi di eroina. L’altro, 37 anni straniero e con vari precedenti, in tasca aveva 40 euro in contanti che si presume sia il frutto dello scambio, nonché altro denaro, tutto subito sequestrato. Il 37enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura, è stato portato in una cella del carcere della Dozza in attesa della convalida. Il 40enne è stato invece segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti, cosa che può comportare anche la sospensione della patente e anche del passaporto.