Spaccia in disco Insospettabile in manette

Aveva trascorso la serata tra venerdì e sabato spacciando coca in una discoteca. Ma alle 5, mentre tornava a casa, l’insospettabile pusher, un ventitreenne mai finito prima nei guai, ha visto un posto di blocco dei poliziotti del Santa Viola in via Casteldebole. E, per evitare di incrociarlo, ha effettuato una manovra che non ha fatto altro che attirare l’attenzione degli agenti su di sé. La pattuglia ha quindi raggiunto la macchina del ragazzo, che è stata fermata e controllata: lui è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 2.250 euro in contanti, oltre a due coltelli. È così stata estesa una perquisizione a casa del giovane, dove sono stati trovati altri 180 grammi di marijuana e un panetto di hashish da un etto, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato per spaccio. Ieri mattina, il ventitreenne è stato processato per direttissima: per lui disposto l’obbligo di firma.

Nei guai per spaccio domenica sera intorno alle 20, invece, è finito anche un tunisino di 40 anni. L’uomo era stato notato da alcuni cittadini fermo, con fare sospetto, nei pressi di uno sportello bancomat di via Caduti del Lavoro. Pensavano si trattasse di un rapinatore: invece, quando gli agenti del Due Torri San Francesco lo hanno bloccato, hanno capito che il nervosismo dell’uomo era dovuto a quello che portava con sé. Ossia, 7,5 grammi di hashish e 60 euro, in tre banconote da 20. Il quarantenne, irregolare, è stato denunciato per spaccio e la sua situazione segnalata all’ufficio Immigrazione.