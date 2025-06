Spaccia in piazza della Pace. Diciannovenne finisce in manette

Era in piazza della Pace, in attesa di clienti. Invece, il giovane pusher ha incontrato i poliziotti delle Volanti. Che, dopo averlo controllato, lo hanno arrestato per spaccio. Il ragazzo, di 19 anni, è stato fermato durante un controllo mirato nella piazza, scaturito da diverse segnalazioni dei cittadini. Con sé, il giovane, con vari precedenti non solo per reati di droga, aveva due involucri di cocaina dal peso di circa un grammo; perquisito, è stato trovato con un bilancino di precisione, un panetto di hashish dal peso di circa 40 grammi e 565 euro. E sono quindi scattate le manette.

Sempre l’altra sera, durante un controllo in piazza Verdi, l’attenzione degli agenti del Due Torri San Francesco è stata attratta da alcuni soggetti che si trovavano in via Petroni e che alla loro vista si sono immediatamente dati alla fuga lasciando cadere delle dosi di coca per 30 grammi e un bilancino di precisione, che sono stati recuperati e sequestrati dai poliziotti.