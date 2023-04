Spaccia per pagare il vizio del gioco

Spacciava droga e ai carabinieri ha spiegato che lo faceva per alimentare il suo vizio per il gioco il 42enne italiano arrestato o nel parcheggio antistante una sala da gioco a Calderino. I carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale lo hanno fermato subito dopo la vendita di 1,7 grammi di cocaina. In tasca lo spacciatore aveva ancora i 200 euro appena incassati mentre a casa, al termine della perquisizione domiciliare, sono stati trovati altri 15 grammi di cocaina. Arrestato per spaccio, l’uomo è stato condannato a nove mesi di reclusione e ad una multa di 600 euro.