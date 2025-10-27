Spaccia in via Boldrini a Bologna. Arrestato e condannato a 6 mesi: è già libero

Bologna, 27 ottobre 2025 - Spacciava coca, crack e hashish in via Boldrini, alla “luce del sole”. Per questo i cittadini che hanno notato il maliano trentacinquenne lo hanno subito segnalato ai carabinieri.

I militari del Radiomobile, accorsi sul posto, hanno subito individuato l’uomo, residente a Budrio che dopo i controlli è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei carabinieri, il 35enne ha tentato di allontanarsi. Subito raggiunto e identificato, è risultato gravato da precedenti di polizia e anche da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 15 dosi di sostanza stupefacente di vario genere (hashish, cocaina e crack) e diverse banconote di piccolo taglio che sono state sequestrate perché ritenute provento dell’attività illecita.

Su disposizione del pm di turno, il 35enne arrestato dal Radiomobile è stato accompagnato in Tribunale per la direttissima. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata nei confronti dell’uomo una pena di sei mesi di reclusione e il pagamento di mille euro di multa. La pena è stata sospesa e il soggetto è stato rimesso in libertà. Le banconote, invece, sono state confiscate e la sostanza stupefacente sarà distrutta.