Spacciano coca al Navile Due pusher arrestati

Due arresti in Bolognina, martedì sera, dagli agenti della Squadra mobile. In manette sono finiti due giovani marocchini di 19 anni. L’accusa: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è nato dalla segnalazione di cittadini riguardo alla presenza di tre giovani spacciatori in Bolognina attorno alle 22; gli operatori, intervenuti sul posto, hanno potuto effettivamente assistere con i loro occhi a una cessione di cocaina. Fermato l’acquirente, sono stati poi bloccati due dei tre spacciatori (uno si è dato alla fuga), che hanno cercato di opporre resistenza prendendo a calci gli agenti, che non sono però rimasti feriti.

Non solo: i poliziotti hanno scoperto che i ragazzi conservavano lo stupefacente che poi rivendevano in un vicino prefabbricato. Qui sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e venti grammi di cocaina, già suddivisa in involucri pronti per la cessione, oltre a 750 euro in contanti. Tutto quanto è stato naturalmente sequestrato. Per i due giovani si attende la fissazione del processo con rito direttissimo.

È stato invece durante controlli in zona stazione, piazza XX Settembre e via Boldrini e dintorni che il cane dell’Unità cinofila Havana ha scoperto ben tre panetti conenenti in totale 70 grammi di hashish, nascosto sopra a una tettoia della vecchia sede Inail in via Gramsci. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.

Nel corso del controllo straordinario della polizia, avvenuto martedì pomeriggio, sono state identificate 60 persone e controllati 10 veicoli; un italiano di 26 anni è stato invece sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente.