Spacciano in casa alla Foscherara. Fermati dai carabinieri con 170 dosi

Centosettanta dosi di hashish e 3mila euro in casa. Due giovani tunisini, di 19 e 22 anni, sono stati arrestati negli scorsi giorni dai carabinieri della stazione San Ruffillo, a termine di una perquisizione di un’abitazione in zona Foscherara, dove era stoccata la sostanza. I militari dell’Arma avevano iniziato da qualche giorno a monitorare l’appartamento, segnalato loro per un via vai continuo di soggetti sospetti.

Ipotizzando - come si vedrà a ragione - che in quella casa ci fosse una fiorente attività di spaccio, i carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli: si sono così presentati per effettuare la perquisizione, trovando all’interno dell’appartamento i due giorvani nordafricani. Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di 170 dosi di hashish, del peso complessivo di 59,5 grammi, che erano state accuratamente nascoste nella fodera di un giubbotto, che era stata cucita appositamente, e circa 3mila euro in banconote di vario taglio. La sostanza e i soldi, ritenuti provento di spaccio, sono stati sequestrati dai carabinieri mentre i due tunisini, su disposizione della Procura, sono stati arrestati e accompagnati alla Dozza, in attesa della convalida, a seguito della quale sono tornati in libertà: il diciannovenne con un obbligo di dimora in città, il ventiduenne, al contrario, con un divieto di dimora su Bologna.

Le indagini dei militari dell’Arma della compagnia Bologna Centro adesso proseguiranno, per capire la rete di cui i due ‘pesci piccoli’ facevano parte e capire se altre persone, oltre ai due arrestati, utilizzavano lo stesso appartamento come base di spaccio.

n. t.