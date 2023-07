Aggredisce due poliziotti per sfuggire a un controllo a Bologna, arrestato pusher 36enne

Bologna, 27 luglio 2023 - È stato fermato dai poliziotti di una volante del commissariato Due Torri-San Francesco per un controllo e ha reagito spintonandoli, per poi graffiare e mordere il braccio di un agente.

È quanto accaduto martedì pomeriggio, 25 luglio, in via Amendola quando i poliziotti della volante, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l'uomo, un trentaseienne nigeriano, entrare in un bar. Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di controllarlo.

Quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti il trentaseienne ha spintonato uno di loro e ha tentato di scappare, dando il via a una colluttazione, graffiando e mordendo il braccio di un agente. Durante il tentativo di fuga l'uomo ha anche sputato due involucri contenenti, rispettivamente, tre grammi di cocaina e due di eroina, inoltre in precedenza era stato notato dai poliziotti mentre si liberava di un altro involucro, gettandolo in un cestino, al cui interno sono stati trovati diciassette grammi di hashish.

Alla fine il trentaseienne, particolarmente agitato, è stato bloccato grazie anche all'intervento di altri agenti, arrivati dopo che un cittadino, su richiesta dei due poliziotti, aveva chiamato il 113. Il pusher, residente in provincia, con diversi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni finalizzate alla resistenza.

Processato ieri con rito abbreviato, l'uomo è stato condannato, mentre i due poliziotti hanno ricevuto una prognosi di tre giorni per le contusioni riportate.