Spacciatore in fuga catturato a Bologna: recuperati due etti di hashish

Bologna, 27 ottobre 2023 – Un’operazione a tenaglia, per bloccare uno spacciatore in fuga in Bolognina. I poliziotti delle volanti sono riusciti così ieri pomeriggio, a raggiungere e arrestare un tunisino di 19 anni.

I poliziotti sono riusciti a prendere lo spacciatore in fuga: la conferenza stampa

È avvenuto intorno alle 15, durante un controllo del territorio in piazza dell’Unità. Gli agenti si erano avvicinati per identificare alcune persone sedute su una panchina: quando il diciannovenne ha visto le pattuglie avvicinarsi, si è velocemente allontanato.

Un atteggiamento sospetto che ha spinto ovviamente i poliziotti a seguirlo attraverso le strade della Bolognina, senza perderlo mai di vista: alla fine, grazie all’intervento coordinato di tre pattuglie, il giovane pusher è stato bloccato in via Tibaldi.

Nella fuga aveva abbandonato un involucro con dentro due etti di hashish, che è stato subito recuperato dai poliziotti. Addosso allo straniero, irregolare sul territorio, sono stati trovati anche 60 euro, ritenuti provento di spaccio. Il diciannovenne è stato quindi arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima.

