Spacciatore nel parco scappa al controllo, inseguito e preso

Arrestato l’altro pomeriggio uno spacciatore dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Si tratta di un giovane marocchino naturalizzato italiano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati, che è stato trovato in possesso di quasi un etto e mezzo di hashish, di uno spray antiaggressione e di 800 euro nonostante sia disoccupato.

Lo spacciatore è stato arrestato condotto alla casa circondariale di Bologna. Tutto è successo all’interno del giardino pubblico di via Marzabotto dove la polizia locale era impegnata in un sevizio di controllo. Alla vista degli agenti il giovane, ha cercato di scappare. Gli agenti allora l’hanno inseguito e dopo alcune centinaia di metri sono riusciti, con fatica, a bloccare il fuggitivo anche con l’ausilio di altri colleghi che nel frattempo erano arrivati sul posto in ausilio. "L’intensificazione dei controlli nei parchi pubblici – dice Luca Nasci (nella foto), comandante della polizia locale di Persiceto - comincia a dare buoni risultati. Come dimostra l’arresto del giovane marocchino durante un nostro servizio di controllo degli avventori di un parco pubblico. Mi preme altresì sottolineare come le recenti assunzioni di personale abbiano creato evidenti nuovi stimoli e motivazioni".

Pier Luigi Trombetta