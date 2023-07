Spacciatore ‘ospite’ in casa Acer Arrestato con la coca dai carabinieri

Marito, moglie, nonna e... spacciatore. Si era allargato così il nucleo residente in un alloggio Acer in zona Foscherara, dove l’altro pomeriggio sono intervenuti i carabinieri della compagnia Bologna Centro, impegnati in un servizio antidroga, arrestando il nuovo ‘ospite’.

Il blitz dei militari dell’Arma della stazione San Ruffillo è avvenuto intorno all’ora di pranzo di giovedì, quando i carabinieri, che stavano monitorando il via vai nel palazzo, già tenuto sotto controllo per la presenza, più volte accertata, di spacciatori, hanno visto un uomo uscire di fretta e salire in auto. Si trattava di un cliente, un cinquantaduenne di Budrio, che è stato fermato: è stato lui stesso a consegnare spontaneamente ai militari la dose di cocaina, da 0,6 grammi, che aveva appena acquistato al prezzo di 40 euro. I carabinieri sono quindi entrati nel condominio, individuando in breve lo spacciatore, un trentaquattrenne marocchino, con una sfilza di precedenti specifici, senza fissa dimora e disoccupato. Lo hanno bloccato mentre si trovava già a ‘casa’: ossia, all’interno dell’alloggio popolare assegnato a una famiglia di italiani, composta da un quarantaquattrenne, la compagna di 48 anni e la mamma di lei di 91. Vistosi braccato dai carabinieri, lui ha tentato di buttare dalla finestra alcuni involucri, subito recuperati da un militare che era rimasto fuori dal palazzo. E che, una volta analizzati, contenevano una decina di grammi di cocaina.

Il trentaquattrenne era stato arrestato, l’ultima volta, a marzo ed era stato sottoposto all’obbligo di firma: una misura che, a quanto pare, non è bastata a distoglierlo dalla sua principale attività professionale, ossia lo spaccio. Giovedì è stato di nuovo arrestato dai carabinieri e ora è in attesa della direttissima. Il cliente è invece stato segnalato alla Prefettura, mentre anche per i suoi ‘ospiti’ si prospettano guai all’orizzonte: infatti, il regolamento di Acer vieta il subaffitto degli alloggi e prevede, in caso vengano accertate condotte illecite all’interno (come lo spaccio, in questo caso), l’immediata decadenza del diritto all’alloggio.

Nicoletta Tempera