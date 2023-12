Spacciatore recidivo tenta di ingoiare la cocaina: preso

Lo spacciatore torna sempre sul luogo del delitto. Così ha fatto un tunisino di 46 anni, habituè del nel giardino Zelinda Resca, a San Donato, dove è stato arrestato - di nuovo - dalla Squadra mobile. Il tunisino, che era già stato beccato lì il 4 novembre e ora aveva un obbligo di firma, è stato visto spacciare dai poliziotti, in servizio a seguito delle tante segnalazioni arrivate dai cittadini su YouPol. Quando ha notato la polizia, l’uomo ha tentato la fuga: la droga - cocaina - la teneva in bocca, così da poterla ingoiare in caso di un controllo. Ha cercato di farlo, ma nella concitazione, alla fine l’ha sputata ed è stata recuperata dai poliziotti. Fermato e perquisito, l’uomo aveva con sé anche 1.100 euro. Ed è stato arrestato.