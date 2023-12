Spacciatore ricercato si presenta in caserma

Era riuscito a sfuggire all’operazione ‘Caserme Rosse’ con cui, lo scorso 23 novembre, i carabinieri del Nucleo Investigativo avevano decapitato un sodalizio che da anni aveva preso il controllo dello spaccio di cocaina e hashish in diverse piazze nella periferia di Bologna. Tuttavia, forse perché, come scrivono gli stessi

carabinieri, "si sentiva braccato", il trentaduenne marocchino ha deciso di presentarsi spontaneamente in caserma, e ora si trova alla Dozza in quanto era uno degli 11 destinatari (su 21 indagati totali) della misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo che si è consegnato - gli altri due sono ancora ricercati, e probabilmente si trovano all’estero - è ritenuto dagli inquirenti uno dei capi piazza, e come tale sarebbe stato incaricato di gestire, per conto del boss, un quarantottenne anche lui originario del Marocco, i pusher di strada nella zona di competenza. All’indagato, residente in città, viene contestata l’associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di cocaina.