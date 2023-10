Spacciatori incastrati dal vicinato

"Ringrazio il Controllo di vicinato di San Matteo della Decima per la puntuale segnalazione che ha permesso di interrompere una pericolosa attività criminale sul nostro territorio". A parlare è Luca Nasci, comandante della polizia locale di San Giovanni in Persiceto, che intende complimentarsi con il Cdv di Decima, la cui collaborazione è stata fondamentale per far individuare e denunciare due spacciatori e recuperare 20.000 euro, frutto di spaccio di sostanze stupefacenti, e una ventina di dosi di cocaina. Attività investigativa iniziata ad agosto e conclusasi nei giorni scorsi e che ha portato all’identificazione di alcuni presunti spacciatori.

Si tratta di due nordafricani, con precedenti, che sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Recentemente la polizia locale di San Giovanni in Persiceto aveva ricevuto una segnalazione da parte un cittadino iscritto al controllo di vicinato di Decima. Che ha riferito agli agenti di aver notato uno strano andirivieni nei pressi di un’auto in sosta in via Bevilacqua. "La vettura parcheggiata – dice Nasci – era in sosta regolare e intestata ad una cittadina straniera residente in altra regione. Le verifiche sul veicolo non avevano dato alcun riscontro negativo; tuttavia abbiamo voluto approfondire la segnalazione e abbiamo disposto un servizio di osservazione in borghese e con un’auto civetta". Fino a che una sera, due stranieri a bordo di una Alfa Romeo Giulietta hanno parcheggiato in via Bevilacqua e hanno aperto gli sportelli del veicolo segnalato per poi allontanarsi.

Sono intervenute le pattuglie della locale che hanno intimando l’alt. Ma la Giulietta, rischiando di investire gli agenti, ha speronato l’auto di servizio riuscendo a forzare il blocco stradale. Ne è nato un inseguimento fino a Cento. Qui la macchina in fuga è uscita di strada finendo contro un palo e gli occupanti sono fuggiti a piedi. Mentre sotto al sedile dell’auto in via Bevilacqua sono stati trovati una ventina di dosi di cocaina, una bilancia di precisione e 20.000 euro in banconote di diverso taglio. Successivamente gli agenti di polizia locale, in collaborazione con i carabinieri, sono riusciti a identificare e trovare i due spacciatori che sono stati denunciati. "Ringrazio – aggiunge il comandante – gli agenti e ufficiali della polizia locale, che hanno lavorato senza tregua con grande sacrificio oltre il normale orario di servizio, per rintracciare i due malviventi".

Pier Luigi Trombetta