Spacciatori traditi dal monopattino

Vanno in due sul monopattino senza casco e nei vestiti nascondono dell’hashish. L’inosservanza del codice della strada è costata cara ai due protagonisti della vicenda: i carabinieri della stazione di Molinella hanno infatti arrestato un 27enne, residente nella Bassa, e un 38enne, residente a Taranto, entrambi tunisini. I due soggetti, con vari precedenti di polizia per reati specifici, dovranno ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo alla circolazione stradale che i carabinieri stavano effettuando in via Canale della Botte, periferia del territorio comunale di Molinella.

Alla vista dei due soggetti che sfrecciavano a bordo di un monopattino, e per di più senza casco, i carabinieri hanno intimato l’alt al conducente, invitandolo a fermare il veicolo e informandolo che era pericoloso viaggiare in quelle condizioni. I militari hanno poi rammentato al conducente che stava violando il Codice della strada: non si può, infatti, circolare senza casco. I due soggetti, che sono stati identificati nel 27enne e nel 38enne, si sono mostrati molto agitati durante il controllo dei militari e questo insolito atteggiamento ha insospettito i militari della pattuglia che hanno deciso, a quel punto, di approfondire il controllo a carico dei due pregiudicati. Dopo che le forze dell’ordine hanno consultato la banca dati delle forze di polizia per avere più informazioni riguardo ai due è stata effettuata anche una perquisizione personale nei confronti di entrambi i soggetti.

Le operazioni di ricerca di eventuali sostanze stupefacenti occultate sulla persona hanno dato esito positivo, consentendo ai carabinieri di trovare due involucri di hashish, del peso complessivo di 108 grammi, oltre a 1.300 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri e i due tunisini sono stati arrestati. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i presunti responsabili sono stati processati con rito direttissimo, a seguito del quale sono stati entrambi sottoposti all’obbliga di firma.

Zoe Pederzini