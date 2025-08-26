Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anni autopsiaTempesta al marePatron del PapeeteCiclone extra tropicaleSofia RaffaeliMercatino dell’usato
Acquista il giornale
CronacaSpacciatori traditi dal monopattino
26 ago 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Spacciatori traditi dal monopattino

Spacciatori traditi dal monopattino

Due tunisini fermati perché senza casco erano in possesso di un etto di hashish e 1.300 euro: arrestati

Il monopattino fermato dai carabinieri

Il monopattino fermato dai carabinieri

Per approfondire:

Vanno in due sul monopattino senza casco e nei vestiti nascondono dell’hashish. L’inosservanza del codice della strada è costata cara ai due protagonisti della vicenda: i carabinieri della stazione di Molinella hanno infatti arrestato un 27enne, residente nella Bassa, e un 38enne, residente a Taranto, entrambi tunisini. I due soggetti, con vari precedenti di polizia per reati specifici, dovranno ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo alla circolazione stradale che i carabinieri stavano effettuando in via Canale della Botte, periferia del territorio comunale di Molinella.

Alla vista dei due soggetti che sfrecciavano a bordo di un monopattino, e per di più senza casco, i carabinieri hanno intimato l’alt al conducente, invitandolo a fermare il veicolo e informandolo che era pericoloso viaggiare in quelle condizioni. I militari hanno poi rammentato al conducente che stava violando il Codice della strada: non si può, infatti, circolare senza casco. I due soggetti, che sono stati identificati nel 27enne e nel 38enne, si sono mostrati molto agitati durante il controllo dei militari e questo insolito atteggiamento ha insospettito i militari della pattuglia che hanno deciso, a quel punto, di approfondire il controllo a carico dei due pregiudicati. Dopo che le forze dell’ordine hanno consultato la banca dati delle forze di polizia per avere più informazioni riguardo ai due è stata effettuata anche una perquisizione personale nei confronti di entrambi i soggetti.

Le operazioni di ricerca di eventuali sostanze stupefacenti occultate sulla persona hanno dato esito positivo, consentendo ai carabinieri di trovare due involucri di hashish, del peso complessivo di 108 grammi, oltre a 1.300 euro in contanti. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri e i due tunisini sono stati arrestati. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, i presunti responsabili sono stati processati con rito direttissimo, a seguito del quale sono stati entrambi sottoposti all’obbliga di firma.

Zoe Pederzini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata